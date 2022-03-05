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    11:35, 05 Март 2022 | GMT +6

    Более 83% населения Алматинской области вакцинированы от COVID-19

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается активная работа по вакцинации населения от коронавируса в соответствии с алгоритмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что для населения задействовано 318 медицинских, 76 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов.

    «По данным на 5 марта, всего первым компонентом привито 1 005 026 человек, или 83,8%. Вторым компонентом привито 907 891 человек, или 75,7%. В Балхашском, Аксуском, Карасайском районах и в городах Текели, Капшагай завершена вакцинация первым компонентом», - уточнили в ДСЭК.

    Сообщается, что в области первый компонент вакцины Pfizer получили 112 477 человек, в том числе 92 987 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 15 417 женщин в период лактации и 4073 женщин во время беременности. Вторым компонентом привились 78 694 человека. Среди них 64 817 подростков, 10 868 женщин в период лактации и 3009 женщин во время беременности.

    Также 226 060 человек прошли курс ревакцинации, из них 215 986 получили вакцины Sinopharm и QazVac, 10 074 человек вакцинированы Pfizer.

    По состоянию на 5 марта, в области зарегистрировано 69 485 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 52 899 случая. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,1% до 0,02%.

    За последние сутки зарегистрировано 11 случаев КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматинская область
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