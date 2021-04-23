Более 823 тысяч казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 823 тысяч казахстанцев привились первым компонентом вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава, с 1 февраля 823 498 человек получили первый компонент, вторым компонентом привились 132 803 тысяч человек.

«Среди привитых первым компонентом лиц с хроническими заболеваниями составляет 32 314 человек, полный курс вакцинации данные лица с хроническими заболеваниями завершили 8 397 человек. Начали курс иммунизации более 121 тысячи лиц старше 60 лет и завершили 8 тысяч человек. Серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации сегодня не зарегистрировано», - сообщила заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул.

Она отметила, что у 0,4% лиц, получивших вакцинацию, зарегистрированы ожидаемые реакции: местные реакции, общие реакции в виде повышения температуры, кратковременного подъема артериального давления, покраснение, болезненность на месте инъекции.



