Более 82 тыс человек получили первый компонент вакцины от КВИ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области на сегодняшний день 82 020 человек приняли первый компонент прививки «Спутник-V» против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Как сообщил на брифинге в региональном центре коммуникаций главный врач области Марат Пашимов, с 22 февраля проводится ревакцинация, всего было привито 19 491 человек. А с 25 апреля начаты работы по вакцинации отечественной вакцины «QazVac». Привито первым компонентом 723 человека. В целом Туркестанская область лидирует в республике по вакцинации.

«Всего в городе Туркестан организовано 10 пунктов вакцинации. С соблюдением условий хранения и транспортировки вакцины в области проводится вакцинация в 80 прививочных пунктах. На сегодняшний день во всех пунктах проводится вакцинация против коронавирусной инфекции», - сказал Марат Орынбасарович.

Также заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Искаков сообщил, что с начала года в Туркестанской области 2 086 лиц, нарушивших карантинные требования, оштрафованы на сумму 117 млн тенге. По его словам, среди жителей области выявлено 303 факта проведения праздничных мероприятий, запрещенных без учета эпидемиологической ситуации.

Во время карантина предпринимателям внедрена система «Ashyq». По системе предприниматели будут работать с требованиями «зеленой» зоны, даже если область входит в «красную» зону. По словам заместителя директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Зухры Амировой, мобильное приложение показывает, что люди заражены коронавирусом или здоровы. Сейчас эта система внедрена в 4 учреждениях Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что заместитель главного государственного санитарного врача Туркестанской области Аскар Искаков постановил ввести ряд ограничительных мер для субъектов «Ashyq» в Туркестанской области.