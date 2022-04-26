08:32, 26 Апрель 2022 | GMT +6
Более 817 тыс. подростков привились вакциной Pfizer в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оба компонента вакцины «Pfizer» также получили 32 498 беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Согласно статистике Министерства здравоохранения РК, 25 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 817 207,
Беременные женщины – 37 830,
Кормящие женщины – 135 186.
Второй дозой:
Подростки – 740 597,
Беременные женщины – 32 498,
Кормящие женщины – 117 794.
Также в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 480 188 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 234 609 человек.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.