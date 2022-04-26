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    08:32, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 817 тыс. подростков привились вакциной Pfizer в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оба компонента вакцины «Pfizer» также получили 32 498 беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Согласно статистике Министерства здравоохранения РК, 25 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 817 207,

    Беременные женщины – 37 830,

    Кормящие женщины – 135 186.

    Второй дозой:

    Подростки – 740 597,

    Беременные женщины – 32 498,

    Кормящие женщины – 117 794.

    Также в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 480 188 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 234 609 человек.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение Главная
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