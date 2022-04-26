Более 817 тыс. подростков привились вакциной Pfizer в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оба компонента вакцины «Pfizer» также получили 32 498 беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно статистике Министерства здравоохранения РК, 25 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 817 207,

Беременные женщины – 37 830,

Кормящие женщины – 135 186.

Второй дозой:

Подростки – 740 597,

Беременные женщины – 32 498,

Кормящие женщины – 117 794.

Также в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 480 188 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 234 609 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.