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    14:15, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 815 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19  в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 815 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Алматинской области, вторым компонентом - более 738 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня первым компонентом от коронавируса привились 815 395 человек (68%), вторым компонентом - 738 541 (62%)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    Согласно предоставленным данным, население Балхашского и Аксуского районов привилось первым компонентом на 99%.

    На 3 ноября в области зарегистрировано 55 702 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 41 429. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель стоит на одном уровне - 0,2%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Каратальском, Райымбекском и Уйгурском районах.

    За последние сутки зарегистрировано 91 случаев КВИ, из них 69 симптомных и 22 бессимптомных случаев. Из всех выявленных случаев КВИ дети до 14 лет - 12.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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