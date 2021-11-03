ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 815 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Алматинской области, вторым компонентом - более 738 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня первым компонентом от коронавируса привились 815 395 человек (68%), вторым компонентом - 738 541 (62%)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Согласно предоставленным данным, население Балхашского и Аксуского районов привилось первым компонентом на 99%.

На 3 ноября в области зарегистрировано 55 702 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 41 429. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель стоит на одном уровне - 0,2%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Каратальском, Райымбекском и Уйгурском районах.

За последние сутки зарегистрировано 91 случаев КВИ, из них 69 симптомных и 22 бессимптомных случаев. Из всех выявленных случаев КВИ дети до 14 лет - 12.