Более 81 тысячи алматинцев планируют вакцинировать от коронавируса в апреле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 81,5 тысяч алматинцев планируют вакцинировать от коронавируса в апреле. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе УОЗ отметили, что в феврале в город поступил первый транш вакцины «Спутник V».

«Первый транш - в феврале получено 1750 доз. Два компонента освоены на 100%. Второй транш - получено в марте 10 800 доз, первый компонент освоен на 100%, начата ревакцинация. Третий транш - в марте получено 3 200 доз, первый компонент освоен на 100%, ожидается поставка второго компонента для ревакцинации. В апреле ожидается поставка 81 500 доз. В мае – 65 200 доз, в июне – 67 000 доз», - сообщили в управлении.

По данным управления, это предварительные цифры. Министерством здравоохранения рассматривается вопрос об увеличении поставок вакцины в Алматы.

«В апреле 81 500 алматинцев получат вакцину «Спутник V». Это первый компонент, второй компонент также составляет 81 500 доз», - уточнили в ведомстве.

Ранее представитель управления общественного здоровья Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали заявила, что прорабатывается вопрос вакцинации населения в торговых домах и на рынках.