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    10:42, 27 Март 2021 | GMT +6

    Более 81 тысячи алматинцев планируют вакцинировать от коронавируса в апреле

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 81,5 тысяч алматинцев планируют вакцинировать от коронавируса в апреле. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе УОЗ отметили, что в феврале в город поступил первый транш вакцины «Спутник V».

    «Первый транш - в феврале получено 1750 доз. Два компонента освоены на 100%. Второй транш - получено в марте 10 800 доз, первый компонент освоен на 100%, начата ревакцинация. Третий транш - в марте получено 3 200 доз, первый компонент освоен на 100%, ожидается поставка второго компонента для ревакцинации. В апреле ожидается поставка 81 500 доз. В мае – 65 200 доз, в июне – 67 000 доз», - сообщили в управлении.

    По данным управления, это предварительные цифры. Министерством здравоохранения рассматривается вопрос об увеличении поставок вакцины в Алматы.

    «В апреле 81 500 алматинцев получат вакцину «Спутник V». Это первый компонент, второй компонент также составляет 81 500 доз», - уточнили в ведомстве.

    Ранее представитель управления общественного здоровья Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали заявила, что прорабатывается вопрос вакцинации населения в торговых домах и на рынках.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы Минздрав РК
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