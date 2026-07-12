Более 8000 домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за шторма

Сильный шторм в Эстонии привел к массовым отключениям электроэнергии — без света остались более 8 тысяч домохозяйств, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Об этом сообщила Эстонская телерадиовещательная корпорация /ERR/.

По данным оператора электросетей Elektrilevi, больше всего от отключений пострадали восточные, северо-восточные и юго-восточные районы страны. После перемещения шторма в западном направлении компания не исключила новых перебоев с электричеством в других регионах.

Для устранения последствий непогоды Elektrilevi направила 20 специалистов в наиболее пострадавшие районы. На выходных также были привлечены дополнительные ремонтные бригады, а работа центра управления сетью была усилена.

Глава Elektrilevi Михкель Хярм заявил, что ремонтные бригады работали весь вечер и продолжат работу ночью. По его словам, некоторые неисправности скорее всего не удастся устранить до утра воскресенья.

Ранее агентство по охране окружающей среды Эстонии объявило предупреждение второго уровня из-за гроз, сильного ветра и возможного града. Предупреждение действовало до полуночи субботы.

Ранее сообщалось, что в Костанае подросток получил удар током, пытаясь сделать фото на вагоне.