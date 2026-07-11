Подросток получил удар током, пытаясь сделать фото на вагоне в Костанае

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области привлек к административной ответственности опекуна подростка, который получил тяжелые ожоги после поражения электрическим током на железной дороге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мужчине назначен штраф в размере 43 250 тенге.

Дело было рассмотрено по статье Кодекса об административных правонарушениях РК — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.

По материалам дела, вечером 25 июня около 21:00 подросток находился на территории Южного железнодорожного парка станции Костанай. Желая сделать фотографию, он поднялся на вагон поезда, находившийся под контактным проводом, где получил поражение электрическим током.

В результате происшествия подросток получил тяжкие телесные повреждения, в том числе ожоговый шок III степени, ожоги общей площадью 60% тела, а также ушибленные раны носа и языка.

В судебном заседании опекун полностью признал свою вину. Он пояснил, что воспитывает племянника после смерти его матери.

Постановлением суда мужчина признан виновным. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 43 250 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее удар током в шесть тысяч вольт получил ребенок в Карагандинской области.