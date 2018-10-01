Более 800 тысяч кв. метров жилья возведут в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в ближайшие годы будет построено более 800 тыс. кв. метров кредитного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В сентябре текущего года акиматом Актюбинской области подписан меморандум о намерениях с АО «Ипотечная организация Баспана», в рамках которого в Актюбинской области в ближайшие годы будет построено более 800 тыс. кв. метров кредитного жилья», - рассказали в областном акимате.

Также акиматом области за период реализации программы планируется выделение средств в объеме 2 млрд тенге для поддержки социально уязвимых слоев населения, бюджетных работников в уменьшении первоначального взноса на 10%. В частности, на первом этапе планируется выделение из местного бюджета порядка 250 млн тенге для субсидирования первоначальных взносов.

Как отметили в акимате Актюбинской области, в этом году доступом к приобретению жилья обеспечено дополнительно 250 граждан - учителей, врачей и других востребованных специалистов. В плане на следующий год - не менее 500 человек.