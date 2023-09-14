Более 800 тысяч га земли были незаконно заложены финансовыми организациями – сенатор

Депутат Сената Али Бектаев поднял проблему нецелевого использования сельхозземель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«81 тысяча владельцев проблемных земельных паев и 169 проблемных предприятий, выявлено в стране. По информации Генпрокуратуры, на учете зарегистрировано 4,1 млн га земель сельскохозяйственного назначения, а 868 тысяч гектаров земли были незаконно заложены финансовыми организациями», - сказал Али Бектаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

Депутат отметил, что граждане должны получать выгоду от своих земельных паев. Однако растет число «недобросовестных» акционеров, которые ищут новых инвесторов, предлагающих «высокое вознаграждение». Сенатор полагает что, такая ситуация может оказать негативное влияние на формирование постоянных землепользователей, производителей продукции и стабильность производства. Поэтому очень важно установить права и обязанности владельцев земельных долей и создать прозрачность относительно земельных долей в фермерских хозяйствах.

«Считаем, что Правительству следует рассмотреть следующие вопросы. Первое - создание «единого реестра» владельцев земельных паев, переданных в залог или вклад в уставный фонд сельскохозяйственных организаций. Так же необходимо обеспечение доступности информации о размере вознаграждения, причитающегося владельцам земельных долей, переданных в уставный фонд, внесение при необходимости соответствующих изменений в законодательство, разработка методики и алгоритма возврата земель, незаконно переданных в залог финансовым организациям. Считаем, важным активизировать проведение разъяснительной работы по правам учредителей бизнеса и владельцев «земельных долей» со стороны местных исполнительных органов в части обеспечения прозрачности распределения дивидендов», - заключил сенатор.