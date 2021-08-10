Более 800 тонн сена уничтожено в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело уже более 840 тонн сена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Огнеборцы практически еженедельно ликвидируют загорания как на открытой территории, где складируются грубые корма, так и на территории сеновалов.

Пожары в местах хранения грубых кормов зарегистрированы в Урджарском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском, Бескарагайском и Курчумском районах.

По словам пожарных, основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.

«В целях предотвращения пожаров с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов на постоянной основе проводятся инструктажи, сходы, распространяются агитационные материалы», - рассказал Болат Нурдыбаев, заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО предупреждает:

- Площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров.

- Расстояние от края распаханной полосы до скирды расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров.

- Площадь основания стога не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена - 500 кв. метров.

- Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров.

- Штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

- При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров.

На полях запрещается:

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;

- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого

В случае пожара звоните в противопожарную службу по телефону 101 или экстренную службу 112.



