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Более 800 тонн сена уничтожено огнем с начала пожароопасного периода в ВКО
22 Сентября 2022, 21:23

Более 800 тонн сена уничтожено огнем с начала пожароопасного периода в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в Катон-Карагайском районе селе Алтынбел по улице Желтоксан во дворе жилого частного дома горело 29 тонн сена. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело более 800 тонн сена в результате 41-го произошедшего пожара. Огнеборцы ликвидируют огонь как на открытой территории, где складируются грубые корма, так и на территории сеновалов.

Основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.

Как отмечают спасатели, сено горит очень интенсивно, огонь стремительно распространяется на стога и мигом их уничтожает.

«В целях предотвращения пожаров с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов на постоянной основе проводятся инструктажи, сходы, распространяются агитационные материалы», - рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

ДЧС ВКО рекомендует следующие правила пожарной безопасности:

- площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее четырех метров;

- расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров;

- площадь основания стога не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена – 500 квадратных метров;

- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров;

- штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи;

- при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров.


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