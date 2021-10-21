Более 800 патронатных семей в Казахстане воспитывают детей разных национальностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько патронатных семей в Казахстане воспитывают детей разных национальностей, рассказала председатель Совета матерей АНК Назипа Шанаи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она привела в пример одну из таких семей, воспитывающих детей под патронатом.

«Хочу рассказать о семье Тулегеновых с поселка Алтынсарино Костанайской области. У них 12 детей: из них шестеро - казахи, трое – русские, двое – татары, один – башкир», - сказала Назипа Шанаи, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

По ее словам, трое детей в этой патронатной семье уже выросли и живут отдельно.

«В 2014 году Советом матерей Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области была объявлена акция «Асар», и для этой многонациональной семьи был построен большой, просторный дом. Акцию поддержали все этнокультурные объединения, а возглавил, организовал, реализовал строительство председатель корейского этнокультурного объединения области Ким Игорь Романович. Сегодня по стране свыше 800 таких семей воспитывают детей разных национальностей», - добавила Назипа Шанаи.



