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Более 800 наименований пестицидов субсидируют в СКО

19 Февраля 2022 14:01
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Более 800 наименований пестицидов субсидируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили 817 наименований субсидируемых пестицидов и биоагентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Посмотреть перечень видов пестицидов и нормы субсидий можно на сайте открытых нормативно-правовых актов, где размещен соответствующий проект постановления акимата области.

В документе говорится, что объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов согласованы с Министерством сельского хозяйства. Норма субсидий на 1 литр/килограмм пестицида устанавливается в абсолютном выражении без учета налога на добавленную стоимость в зависимости от их состава и концентрации действующего вещества.

В этом году размер бюджетных средств для субсидирования стоимости пестицидов составляет более 9,8 млрд тенге. В том числе 9,3 млрд тенге выделяет местный бюджет.

Ранее мы рассказывали, что для субсидирования стоимости минеральных удобрений выделят 6,5 млрд тенге. Общая сумма субсидий аграрного сектора превышает 44 млрд тенге.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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