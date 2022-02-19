Более 800 наименований пестицидов субсидируют в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили 817 наименований субсидируемых пестицидов и биоагентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Посмотреть перечень видов пестицидов и нормы субсидий можно на сайте открытых нормативно-правовых актов, где размещен соответствующий проект постановления акимата области.
В документе говорится, что объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов согласованы с Министерством сельского хозяйства. Норма субсидий на 1 литр/килограмм пестицида устанавливается в абсолютном выражении без учета налога на добавленную стоимость в зависимости от их состава и концентрации действующего вещества.
В этом году размер бюджетных средств для субсидирования стоимости пестицидов составляет более 9,8 млрд тенге. В том числе 9,3 млрд тенге выделяет местный бюджет.
Ранее мы рассказывали, что для субсидирования стоимости минеральных удобрений выделят 6,5 млрд тенге. Общая сумма субсидий аграрного сектора превышает 44 млрд тенге.
- Бахыт Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области
- В кюветах оказывались машины из-за непогоды в СКО
- Более 120 «наркотических» сайтов выявили полицейские СКО
- Восемь нарколабораторий за год выявили в СКО
- Генплан города и план детальной планировки микрорайонов просят принять строители в СКО
- Проблемы подготовки фермеров к посевной компании поднял сенатор Куришбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана