Более 800 молодых стартаперов страны представляют новые проекты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит фестиваль-выставка инновационных идей с участием более 800 молодых стартаперов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фестивале свои проекты представляют студенты, школьники и молодые предприниматели из разных регионов Казахстана, а также соседних стран, в возрасте от 13 до 32 лет. Участники поделены на три категории по возрастам.

«Все участники в рамках программы летом проходили тренинги в бизнес-лагерях, получили дополнительные знания, оттачивали свои способности. Сейчас на выставке представлены порядка 40 проектов. По итогам фестиваля будут определены победители в 15 призовых номинациях», - отметил один из организаторов Алдияр Сейтахмет.

«Сегодняшнее мероприятие даст вам еще больше новых идей, и я желаю всем удачи. Я хотел бы, чтобы в ваших проектах люди находили те самые решения, которые стоят перед нашим обществом. И чтобы вас поддержали не только наши уважаемые бизнесмены и люди из власти, но и все общество», - сказал н а открытии фестиваля депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай.





На открытии также выступила президент «Enactus Kazakhstan», доктор философских наук, член совета по молодежной политике при Президенте РК Альбина Ержанова.

«Всем молодым ребятам очень важно внимание и понимание того, что их ждет в жизни, какие вызовы предстоят. Поэтому вести этот разговор необходимо каждый день. Мы объединяем бизнес и образование, формируя социально ответственное поколение будущих деловых лидеров», - отметила она.





Участники фестиваля-выставки обратили внимание на проблему экологии в Алматы, на нехватку мест для автомобилей, представив проект многоуровневой современной парковки наподобие существующих в Китае и Японии, разработали тактильную азбуку для детей с особыми образовательными потребностями, и т.д.

Мероприятие проводится фондом «Enactus Kazakhstan» в рамках реализации государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при содействии Министерства информации и общественного развития РК.

Итоги фестиваля будут подведены завтра, 8 ноября.















































