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    15:10, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 800 млрд тенге из бюджета планируют выделить на социально-экономическое развитие Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Реализация комплексного плана по социально-экономическому развитию Атырауской области до 2025 года позволит развивать промышленность, агропромышленный комплекс и сферу туризма, также решить проблемы в области энергетики и экологии. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом реализация комплексного плана позволит развивать промышленность, агропромышленный комплекс и сферу туризма, также решить проблемы в области энергетики и экологии. Для реализации этих задач будут привлечены инвестиции в размере 9 трлн тенге, большинство из них – частные инвестиции. Наряду с этим, согласно плану планируется выделить из бюджета более 800 миллиардов тенге. Около 700 миллиардов предусматривается выделить из республиканского бюджета», - отметил Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    Президент в этой связи отметил, что главной задачей является эффективное использование выделенных средств.

    «Проблема - в эффективном использовании выделенных средств. Это – одна из главных задач Правительства и акимата. Поручаю Правительству по итогам сегодняшнего собрания дополнить план и утвердить в течение месяца. Основная цель – повышение качества жизни и благосостояния населения. Этот план будет под нашим постоянным контролем», - добавил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Атырауская область Президент Президент Казахстана Экономика
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