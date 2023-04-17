Более 800 лесных и 111 степных пожаров произошло в 2022 в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году случился 801 лесной и 111 степных пожаров. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективное предупреждение и ликвидация природных пожаров является одним из основных направлений, на котором акцентировано внимание государственной системы гражданской защиты. Ежегодно в пожароопасный период регистрируется около 1 тысячи лесных и степных пожаров, а также 4 тысяч природных загораний, представляющих угрозу населению, имуществу и природе. В прошлом году в лесном фонде страны зарегистрирован 801 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 103 тысячи гектаров», – сказал Нурболат Дербисов.

По его словам, наибольшее количество лесных пожаров произошло в Абайской области – 260 случаев, или 32,5%, Павлодарской – 150, или 18,7%, Восточно-Казахстанской – 77, или 9,6%, Акмолинской – 72, 9% и Костанайской – 57, 7%.

Спикер также сообщил, что в 2022 году было зарегистрировано 111 степных пожаров, площадь возгорания составила 55 тысяч гектаров, при этом два человека погибло и трое получили травмы, погибло 500 голов скота. Кроме наносимого вреда экологии, уничтожения кормовой базы для скота, степные пожары представляют реальную угрозу населенным пунктам, лесному фонду и посевным площадям. В 2022 году зарегистрированы 17 случаев перехода природных загораний на территорию населенных пунктов

Нурболат Дербисов подчеркнул, что пожароопасный период прошлого года показал тяжесть возможных негативных последствий нарушения требований пожарной безопасности в лесах. В результате крупного природного пожара в Костанайской области, произошедшего 2 сентября 2022 года на территории Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, погиб один человек, огнем уничтожен 91 жилой дом.