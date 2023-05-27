Более 800 километров дорог отремонтируют и построят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Актюбинской области планируют отремонтировать и построить рекордные 848 км автомобильных дорог местного значения. Ожидается, что в результате принятых мер по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии будет увеличена с нынешних 72% до 78%. С ходом дорожных работ ознакомился аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким побывал на битумном хранилище ТОО «ГОАР» вместимостью 3700 тонн.

«Перед нами стоит большая задача. Мы не должны допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за нехватки битума темпы работ замедлились», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Глава региона поручил уполномоченным органам держать на строгом контроле вопрос постоянной обеспеченности дорожно-строительных компаний необходимыми объёмами щебня, песчано-гравийной смеси и битума.

В настоящее время на битумных складах области накоплено более 16 тысяч тонн битума. Работы по закупу и ввозу данного строительного материала продолжаются. Заключены соглашения на поставку более 10 тысяч тонн битума в мае-июне.

На производственной базе ТОО «Казкомсервис» акима области ознакомили с работой асфальтобетонного завода. Предприятием приняты меры по решению задачи по наращиванию мощностей битумных хранилищ. В настоящее время ведется строительство битумного хранилища на 2500 тонн. На территории компании также действует цех по производству железобетонных изделий для дорожных проектов, реализуемых компанией «Казкомсервис».

Затем Е. Тугжанов ознакомился с ходом реконструкции автодороги «Южный обход города Актобе» на участке с 21,5 по 35,3 км.

Ранее работы на данном участке аким области взял под личный контроль. В результате, осенью прошлого года в сжатые сроки заасфальтировали и открыли для движения машин две полосы дороги. В конце апреля приступили к работам подготовили основание на 2,9 км, в мае начато устройство асфальтобетонной смеси. Работы ведутся активными темпами и будут завершены в сжатые сроки.