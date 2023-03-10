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    23:23, 09 Март 2023 | GMT +6

    Более 800 алматинцев подали заявления на банкротство физлиц

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 800 алматинцев использовали свое право подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства посетив центр обслуживания населения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Заявления на применение процедуры внесудебного банкротства можно подать не только в ЦОНе. Это можно сделать онлайн через eGov, ИС ЦОН, мобильное приложение «e-Salyq Azamat». Прием заявлений и автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям проводится посредством информационной системы», - сообщили в пресс-службе департамента госдоходов по г. Алматы.

    В ведомстве отметили, что граждане должны понимать, что это не амнистия по долгам кредита, так как за признанием себя банкротом последуют следующие меры: не смогут брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов); повторное банкротство возможно только через семь лет; финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

    «При восстановлении платежеспособности такие ограничения не предусмотрены. Все должны понимать, что «обанкротившись», гражданин понижает свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть обдуманно принимать решение о банкротстве», - добавили в департаменте.

    Прием заявок на процедуру банкротства в Казахстане стартовал 3 марта. Закон был опубликован 1 января.

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