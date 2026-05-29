Более 80% услуг образования в Казахстане финансируется из бюджета

В первом квартале 2026 года объем услуг, оказанных организациями образования Казахстана по основному виду деятельности, составил 1,6 трлн тенге. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основным источником финансирования образовательной сферы остаются бюджетные средства, на которые пришлось 82,2% общего объема услуг. Еще 16,1% было оплачено населением, а доля средств предприятий составила 1,7%.

Наибольший объем услуг обеспечили организации основного и общего среднего образования — 899,6 млрд тенге, что составляет 56% от общего показателя. Второе место заняло дошкольное воспитание и обучение с объемом 244,3 млрд тенге (15,2%). На услуги высшего и послевузовского образования пришлось 178,7 млрд тенге, или 11,1%.

Среди направлений с наименьшими объемами услуг оказались вспомогательные образовательные услуги — 17,8 млрд тенге, школы подготовки водителей — 1,2 млрд тенге и организации послесреднего образования — 67,7 млн тенге.

По данным статистики, объем образовательных услуг, оказанных через интернет, достиг 8,4 млрд тенге. В эту категорию входят предоставление учебных материалов в электронном формате, работа сайтов образовательных организаций, интерактивное взаимодействие между участниками учебного процесса и его администрирование.

По форме собственности лидирующие позиции занимают государственные организации, на долю которых приходится 74,6% всех оказанных услуг. Частный сектор обеспечил 24,7% объема, а организации с иностранным участием — 0,8%.

В разрезе размеров предприятий наибольший объем услуг оказали малые организации образования — 769,1 млрд тенге, или 47,9% от общего показателя. Средние предприятия предоставили услуги на 595,3 млрд тенге (37,1%), крупные — на 242,3 млрд тенге (15,1%).

Согласно методологии статистического наблюдения, объем оказанных услуг определяется как стоимость услуг, оплаченных населением или предприятиями, и оценивается как доход организации по стоимости реализации.

