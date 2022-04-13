Более 80 тысяч предпринимателей воспользовались налоговыми каникулами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 80 тысяч алматинских предпринимателей воспользовались налоговыми «каникулами» и сэкономили 85 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя департамента государственных доходов по Алматы Каната Баедилова, количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по городу составляет более 306 тысяч субъектов.

Он также заявил, что экономика города активно развивается, субъекты бизнеса производят значительный вклад в бюджет. Так, 41% налоговых поступлений обеспечивает крупный бизнес, достигнув 171% темпа роста за первый квартал, доля МСБ составляет 57% с темпом в текущем году в 140%.

«Как вам всем известно, идет третий (последний) год налоговых «каникул» для индивидуальных предпринимателей (с 2020 по 2022 годы субъекты малого бизнеса освобождены от уплаты налогов). За эти годы, ими воспользовались более 80 тысяч предпринимателей, тем самым сэкономив на неуплаченных налогах порядка 85 млрд тенге (за 2020 год – 38 млрд тенге и за 2021 год – 47 млрд тенге). Эти деньги они направили на развитие своего бизнеса, создание новых рабочих мест и увеличили заработную плату наемным сотрудникам на 156%», - сказал в ходе брифинга РСК К. Баедилов.

Напомним, в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проработать отсрочки по кредитам малого и среднего бизнеса.

Позже депутаты предлагали ввести налоговые каникулы для бизнеса в пострадавших секторах экономики до окончания пандемии.