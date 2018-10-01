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Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку

20 Октября 2018 12:46 144
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Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в Астане на парковочной зоне спортивного комплекса «Казахстан» проходит очередная сельскохозяйственная ярмарка. На этот раз свою продукцию выставила Северо-Казахстанская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нашу область сегодня представляют более 100 предприятий сельхозтоваропроизводителей. Мы привезли 35 тонн говядины, 7 тонн баранины, 18 тонн конины. 2 района привезли мясо свинины - около 6 тонн. Еще Северный Казахстан славится мясом птиц - гусей, уток, кур (14 тонн)», - рассказал руководитель областного управления ветеринарии Алтынбек Абдуллаев.

Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку 
Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку  

Цены на мясо варьируются от 700 тенге за кг курицы до 1800 тенге - казы.
«Также привезли муку. Астанчане нашу муку любят. На этот раз участвуют 4 мукомольных предприятия. Они ее продают в фасованном виде от 2 до 50 кг. Мы продаем высший сорт по 120-130 тенге за килограмм», - добавил А.Абдуллаев.

Помимо этого североказахстанцы продают кондитерские, молочные, макаронные изделия, мед, яйца и овощи.

Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку 
Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку 
Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку


Более 80 тонн мяса привезла СКО в Астану на ярмарку    

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Астана, Сельское хозяйство,
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Автор:

Анеля Касымова

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