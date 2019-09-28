Более 80 тонн бахчевых собрали в Павлодарской области

РАЙОН АҚҚУЛЫ. КАЗИНФОРМ - В районе Аққулы Павлодарской области на празднике QARBYZ present подвели итоги работы бахчеводы, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«3 года мы не проводили этот праздник. В этом году по предложению сельхозтоваропроизводителей возрождаем хорошую традицию. Сегодня итоги подводят наши бахчеводы, - сказал аким района Аққулы Абзал Балгабаев. - Более 2 тыс. га района занимают бахчевые культуры, в этом году собрали свыше 80 тыс. тонн арбузов, тыкв и дынь».

Местные арбузы знают далеко за пределами Павлодарской области, за полосатой ягодой в район приезжают и из России.

«Наши арбузы можно встретить в Нур-Султане, а также в Новосибирске и Омске, - поделился глава КХ «Ақ құм» Абай Тусупов. - Мы занимаемся арбузами более 90 лет, предпочтение отдаем голландским сортам, химикаты, удобрения не используем. В этом году самый большой арбуз, который мы вырастили, весил 24 кг».





Крупнейшее бахчеводческое хозяйство района Аққулы и области КХ «Шапуов», расположенное в Шарбактинском сельском округе, только полосатой ягоды выращивает около 80 сортов.

«Всего в сельском округе 17 хозяйств занимаются выращиванием бахчевых, - рассказал аким сельского округа Талгат Касенов. – У КХ «Шапуов» - 1,5 тыс. га посевных площадей. Урожайность нынче ниже, чем в прошлом году, из-за погодных условий: в момент начала созревания ягоды в июне не было дождя, а арбуз - культура не поливная».





На полях осталось около 10% урожая, дорог каждый час уборки в преддверии заморозков. По словам сельского акима, в этом году бахчеводы Аққулы собрали по 15-20 центнеров арбузов с 1 га, в прошлые годы этот показатель доходил до 35 центнеров. С поля независимо от сорта арбуз отпускают по 30-40 тенге за 1 кг.











