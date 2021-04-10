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    19:13, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 80 пунктов для вакцинации от КВИ организовали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНК. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области началась массовая вакцинация населения против COVID-19. В связи с этим, в регионе увеличилось количество прививочных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Ранее вакцинация против коронавируса проводилась в 50 медицинских учреждениях области, сейчас их количество превысило 80, в самом областном центре - с 1 до 10. Прививочные пункты обеспечены всем необходимым и соответствуют санитарным требованиям

    Вместе с тем, в регион прибыло еще 10 тысяч доз вакцины «Спутник-V». На сегодняшний день по области вакцинировано около 24 тыс. человек. Из них около 14 500 медицинских работников, 6700 педагогов, более 600 сотрудников полиции и порядка 700 граждан из числа других групп. Кроме того, с 22 февраля вторым компонентом вакцинировали более 10 тыс. человек.


    Отметим, за последние сутки в Туркестанской области COVID-19 был выявлен у 23 человек. Суточный прирост составляет 0,49 %. В целом, в регионе в период пандемии проведено около 600 тыс. ПЦР-тестов, а за последние сутки в лабораториях обследовано 3233 человека. Всего в инфекционных больницах насчитывается 610 мест, из них 357 свободны.

    В тоже время, на склады хранения вакцин в Туркестанской области поставили 2 морозильника объемом 601 литр, а за счет средств областного бюджета приобретено 20 морозильных камер объемом 143 литра. Более того, 65 пунктов для проведения вакцинации полностью оснащены холодильниками и обеспечены 38 термоконтейнерами объемом 50 литров для транспортировки вакцин.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области растет число вакцинированных.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область Общество
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