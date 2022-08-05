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Более 80% отходов закапываются в землю - экологи Алматы
5 Августа 2022 17:41

Более 80% отходов закапываются в землю - экологи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И.о заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Сергей Герасименко заявил, что переработка твердых бытовых отходов остается вызовом для города. С начала года объем вывезенного мусора составил 203 тыс. тонн, переработано 33 тыс. тонн. Доля переработки - всего 16,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переработка ТБО в настоящее время осуществляется с меньшими объемами и качеством, чем нужно. Показатель по переработке отходов составляет только 17%. Остальные 83% отходов идут на захоронение на полигон ТБО, иначе говоря, просто закапываются в землю. Отсутствуют мощности по глубокой переработке ТБО, за счет которых можно сократить объемы отходов, направляемых на захоронение на полигон», - отметил Сергей Герасименко на брифинге РСК.

Спикер сообщил, что в долгосрочной перспективе планируется строительство завода по производству RDF (Refuse-derived fuel) топлива, для увеличения глубины переработки еще на 30-40% до 2030 года.

По его словам, в городе услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов занимаются 25 организаций. Для сбора коммунальных отходов имеются 1454 контейнерных площадки, на которых установлено 8003 контейнера.

Сергей Герасименко заметил, что до 2025 года планируется увеличить количество пунктов приема до 100 единиц, сетчатых контейнеров до 3 тыс. единиц, экобоксов для сбора вторичного сырья до 3 тыс. единиц.


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