Более 80 млн тенге предусмотрено на строительство объектов здравоохранения в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В этом году в ВКО управлением строительства ведется реализация 10 объектов здравоохранения. Об этом сообщил на площадке РСК исполняющий обязанности замруководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Алишер Бекен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

«В этом году в Восточно-Казахстанской области управлением строительства ведется реализация десяти объектов здравоохранения, по четырем объектам разработаны проектно-сметные документации, в шести ведутся строительно-монтажные работы», - сказал А. Бекен.

По его словам, идет строительство многопрофильного больничного комплекса в г. Риддере, реабилитационного центра для инвалидов в г. Семее, центра гематологии в г. Усть-Каменогорске, врачебной амбулатории в селе Калжыр Курчумского района, административного здания с врачебной амбулаторией в селе Каратума Урджарского района, кроме того идет модернизация специализированного медицинского центра ВКО.

«Разработаны проекты поликлиник и врачебных амбулаторий в Урджарском, Уланском и Глубоковском районах», - добавил А. Бекен.