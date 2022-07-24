Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 80 медобъектов построят в Жамбылской области
24 Июля 2022 23:28

Более 80 медобъектов построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Это позволит обеспечить все жамбылские села соответствующей медицинской инфраструктурой, а сельчан качественными медицинскими услугами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в селе Бирлик отдаленного Мойынкумского района Жамбылской области профинансирован капитальный ремонт здания медицинской поликлиники.

В управлении здравоохранения акимата Жамбылской области сообщили, что общая сметная стоимость проекта составляет 24,2 млн тенге.

«Это стоимость ремонтных работ, услуг авторского надзора и технический надзор, - пояснили в ведомстве. - Капитальные ремонтные работы начаты в июне и завершатся в течение месяца. Заказчиком проекта выступает Мойынкумская районная центральная больница. Подрядчик - ТОО «ТаразЭлитСтрой».

Как сообщалось ранее, принятый к реализации в апреле 2019 года в Казахстане проект «Ауыл - Ел бесігі» нацелен на улучшение жизни в сельской местности, модернизацию социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. До 2025 года этим проектом охватят 80% сельских жителей или около 2 тыс. населенных пунктов с общим охватом 6,1 млн человек.

Более 200 млрд тенге планируют выделить в Казахстане на национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения».

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Жамбылской области возведут 81 медицинский объект. В регионе насчитывается 396 медицинских учреждений: 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников (882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена).

За годы независимости в Жамбылской области проводилась большая работа по развитию системы здравоохранения, ежегодно растут расходы на здравоохранение, отмечается рост строительства объектов здравоохранения.


Новости по теме
Современные опорные пункты полиции строят в Жамбылской области
Более 200 млн тенге штрафов наложило управление ГАСК в Восточном Казахстане
Одну из улиц в столице полностью перекроют на ремонт
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика публично извинился
Тело утонувшей девочки нашли в реке Талас в Жамбылской области
Наказали 162 чиновника за плохое состояние дорог в Жамбылской области
Несколько авто оказались под водой после дождя в Мангистау
Автоматизированный аптечно-распределительный пункт запустили в Туркестанской области
Почти 18 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
Эпидситуация по КВИ, встреча глав стран ЦА, громкие уголовные дела – обзор недели в Казахстане
Современные опорные пункты полиции строят в Жамбылской области
Популярное
1 Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»
2 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
3 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
4 Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
5 2649 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив