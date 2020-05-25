Более 80 километров дорог построят и отремонтируют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дороги и тротуары областного центра намерены привести в порядок местные власти, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году в рамках «Дорожной карты занятости» в областном центре реализуется 100 проектов по дорожному строительству, которые охватывают 130 улиц города.

В Таразе будет отремонтировано и построено 88 километров автодорог и тротуаров. На эти цели из бюджета выделено 3,3 миллиарда тенге.

«Следует отметить, что большая часть работ будет проходить там, где ранее не было асфальтного покрытия, - пояснили в пресс-службе главы региона. - На многих улицах, которые пока не будут охвачены ремонтом в этом году, планируется постелить щебеночное покрытие».

Глава региона в минувшие выходные проверил качество дорожных работ в областном центре. Бердибек Сапарбаев отметил активную позицию жителей города Тараза, отслеживающих недостатки строительных работ и высказывающихся об этом в социальных сетях, и рекомендовал специалистам технадзора, ЖКХ обеспечить надлежащий контроль за качеством работ. Что касается подрядчиков, то им глава региона напомнил, что любые нарушения они будут исправлять за свой счёт

Бердибек Сапарбаев ознакомился с проектами по строительству ряда спортивных и социальных объектов в Таразе, а также в селах Гродеково и Жалпак-тобе Жамбылского района.