Более 80 детенышей появилось в Алматинском зоопарке за год

В 2025 году в Алматинском зоопарке родились 87 детенышей у 31 вида животных. Кроме того, коллекция зоопарка ежегодно пополняется новыми и редкими видами, такими как бизон, тамандуа, циветта, генетта и агама.

На сегодняшний день Алматинский зоопарк является одним из старейших и наиболее значимых зоопарков Казахстана. На территории площадью 21 гектар сейчас содержится более 4 000 животных, птиц и пресмыкающихся, относящихся к 385 видам. Из них 76 видов включены в список Международного союза охраны природы, а 24 вида занесены в Красную книгу Казахстана.

Фото: Алматинский зоопарк

— В 2025 году число посетителей зоопарка достигло 1,2 миллиона человек. Это наглядно свидетельствует о высокой популярности нашего зоопарка в стране и регионе. Ежегодный рост посещаемости является результатом нашей работы и отражением миссии по сохранению природы, — отметил руководитель управления культуры Алматы Данияр Алиев.

Фото: Алматинский зоопарк

В 2025 году Алматинский зоопарк был принят в качестве полноправного члена Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Этот статус подтверждает соответствие зоопарка международным стандартам и открывает новые возможности в сфере охраны животных и проведения научных исследований.

В этом году в Алматинском зоопарке пройдет масштабная реконструкция. Цель проекта — создать комфортное, современное и насыщенное с образовательной точки зрения пространство для посетителей. После завершения реконструкции зоопарк сможет принимать до 2 миллионов человек в год.

Фото: Алматинский зоопарк

Алматинский зоопарк — это уникальное место, формирующее любовь к природе и дарящее знания и яркие впечатления как детям, так и взрослым. В новом этапе своего развития зоопарк, как ожидается, станет не только крупнейшим современным центром Алматы, но и всего Центральноазиатского региона.

