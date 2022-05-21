21 Мая 2022 12:46

Более 80% алматинцев против движения легковых авто по Bus Lane - опрос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 80% жителей Алматы проголосовали против использования полосы общественного транспорта легковыми автомобилями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспериментальный участок по проспекту Райымбека есть. В настоящее время мы первый этап прошли. По второму этапу сейчас работаем. 85% жителей города против использования полосы общественного транспорта легковыми автомобилями. Работа в ближайшее время будет завершена. Скоро будет принято решение», - сказал на брифинге руководитель управления городской мобильности города Гани Мурзаханов.

На сайте акимата города проводится опрос по специальной полосе Bus Lane. Результаты показывают, что 83% респондентов считают, что езда частных авто по выделенной полосе ухудшает движение общественного транспорта и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что автомобилистам в пилотном режиме разрешили ездить по автобусной полосе вне часов пик на участке дороги по проспекту Райымбек батыра от улицы Саина до улицы Яссауи в восточном и западном направлениях.

Водителям нельзя ездить по выделенным полосам для общественного транспорта с 7:30 до 9:30 и с 17:00 до 20:00.

В прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев Правительству и акимам поручил решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Глава государства тогда подчеркнул, что подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже.