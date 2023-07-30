Более 8 тысяч дефектов на дорогах Жамбылской области выявили полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние автомобильных дорог региона, как значимый фактор обеспечения безопасности дорожного движения, находится на постоянном контроле департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за первое полугодие полицейские выявили более 8,1 тысячи дефектов на автодорогах Жамбылской области.

«С начала года в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 1 284 обследования автомобильных дорог области, при этом осмотром охвачено 11 804 километра жамбылских дорог. В ходе проверки на автодорогах области выявлено 8 198 дефектов», - пояснили в ведомстве.

По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1 284 предписания. В местные исполнительные органы направлено 529 информаций по имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог.

«За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и не обеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 218 должностных лиц. Среди них специалисты Меркенского и Мойынкумского сельских округов, отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Тараза и Рыскуловского района, акимы сельских округов Байзакского района и юридические фирмы», - рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Николай Сон.

145 должностных и 15 ответственных лиц привлечено к ответственности за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по статье 631 части 1 КоАП РК за то же деяние, но уже повлекшее дорожно-транспортное происшествие (статья 631 ч.2 КоАП РК). В отношении 52 должностных лиц составлены административные протоколы по статье 630 части 1 КоАП РК за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений, средств регулирования дорожного движения.

Кроме того, за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза, а также отделами полиции Шуского и Меркенского районов, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечено шесть должностных лиц, ответственных за содержание автодорог района, отметил спикер.