Более 8 млрд тенге запросило столичное управление на поддержку спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев сообщил, что дополнительная потребность управления составляет 8 млрд 339 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения соревнований на местном уровне - 565 млн, это дворовая лига «Кажмукан жолы», массовый велопробег, забег «Отбасы», дуатлон. Для подготовки членов сборных команд по различным видам спорта в республиканских и международных соревнованиях на сумму 2 млрд 312 млн тенге», - сказал Самат Жилкибаев на заседании городского маслихата.

Спикер добавил, что в этом году будут проходить Азиатские игры и хотелось бы заручиться поддержкой депутатов по финансированию олимпийских видов спорта.

«Это дирекция развития по олимпийским видам спорта - 291 млн тенге, Центр подготовки олимпийского резерва на 30 млн. Депутатский корпус поддерживает спортсменов-инвалидов, есть потребность в поддержке по пулевой стрельбе и настольному теннису. Для детско-юношеской спортивной школы для лиц с инвалидностью требуется финансирование на сумму в 10 млн 521 тысячу тенге. Через клубы мы поддерживаем городскую сборную команду, здесь у нас потребность по клубам 1 млрд 734 млн тенге. Хотелось бы в этом году усилить единоборства, так как на чемпионате мира по боксу хорошо выступили наши спортсмены, было два золота. Поддержать школу бокса нужно на 50 млн тенге», - добавил Самат Жилкибаев.

По его словам, потребность в дополнительном финансировании составляет 8 млрд 339 млн тенге.