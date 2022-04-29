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    20:45, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 8 млрд тенге выделят на внешкольное образование детей в Алматы в этом году

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Программа подушевого финансирования бесплатного внешкольного посещения детьми образовательных, спортивных и творческих кружков реализуется в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На эти цели в бюджете города предусмотрено 8,2 млрд тенге», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.

    В пресс-службе акимата уточнили, что в текущем году на образовательный заказ выделено 991,7 млн тенге, на посещение спортивных секций - 3,2 млрд тенге, творческих кружков - 4 млрд тенге.

    Согласно данным акимата, по образовательному заказу 44 тыс. детей занимаются спортом, 56 тыс. детей вовлечены в творческие кружки.

    Ранее министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что механизм подушевого финансирования нуждается в совершенствовании.


    Теги:
    Акимат Алматы Спорт Образование
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