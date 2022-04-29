Более 8 млрд тенге выделят на внешкольное образование детей в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Программа подушевого финансирования бесплатного внешкольного посещения детьми образовательных, спортивных и творческих кружков реализуется в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На эти цели в бюджете города предусмотрено 8,2 млрд тенге», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.

В пресс-службе акимата уточнили, что в текущем году на образовательный заказ выделено 991,7 млн тенге, на посещение спортивных секций - 3,2 млрд тенге, творческих кружков - 4 млрд тенге.

Согласно данным акимата, по образовательному заказу 44 тыс. детей занимаются спортом, 56 тыс. детей вовлечены в творческие кружки.

Ранее министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что механизм подушевого финансирования нуждается в совершенствовании.