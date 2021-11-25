Более 8,6 миллиона казахстанцев получили вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 677 674 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 008 545 человек.