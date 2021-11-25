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Более 8,6 миллиона казахстанцев получили вакцину от COVID-19
25 Ноября 2021 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 677 674 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинировано 8 008 545 человек.
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