Более 77 млн теңге заработали на посетителях, въезжающих на авто в Баянаульский нацпарк

С начала года на территорию Баянаульского государственного национального природного парка въехало более 46 тысяч транспортных средств. С каждой машины при этом взималась плата, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что основные расходы по содержанию особо охраняемых природных территорий покрываются за счет республиканского бюджета. В ответе на официальный запрос при этом отметили, что финансирование деятельности за рамками базового содержания осуществляется посредством специального счета природоохранных учреждений.

— Согласно статье 38 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», финансовые средства таких учреждений формируются за счет реализации товаров, выполнения работ и оказания платных услуг, не относящихся к их основной деятельности. Размеры платы за въезд автотранспортных средств и предоставление сопутствующих услуг устанавливаются на основании тарифов, утвержденных приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, — сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

В Баянаульском нацпарке дополнительный заработок получают за счет взимания платы за въезд автотранспорта на территорию. Доходы от этого, стоит отметить, растут. За 2025 год поступило более 59 миллионов теңге. При этом с начала 2026 года по август уже удалось заработать более 77 миллионов.

— Основную долю транспортных средств, въезжающих на территорию ГНПП через контрольно-пропускные пункты, составляют легковые автомобили. Микроавтобусы и автобусы преимущественно осуществляют перевозку организованных групп туристов, прибывающих по туристским путевкам и в рамках экскурсионных маршрутов. За 2026 год на территорию ГНПП въехало 46 182 транспортных средства, — отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

В Баянаульском нацпарке работает 111 человек, средняя зарплата которых составляет 360 тысяч теңге. Занимаются они разной деятельностью. В частности, проводится патрулирование лесных массивов, мест массового отдыха, туристских маршрутов и водных объектов. Главная же цель — защита флоры и фауны, профилактика правонарушений и предупреждение пожаров.

— Флора ГНПП насчитывает 518 видов высших растений, относящихся к 4 отделам, 6 классам, 72 семействам и 265 родам. Краснокнижные животные: архар, беркут, чёрный гриф, могильник, балобан, филин, кудрявый пеликан, лебедь-кликун, чёрный аист, журавль-красавка, черноголовая чайка, стрепет. Краснокнижные растения: ольха чёрная, адонис весенний, прострел раскрытый, ковыль перистый, тюльпан поникающий, — добавили в ведомстве.

Особое внимание уделяется пресечению незаконных рубок, сбора растительности, браконьерства и несанкционированного выпаса скота, мониторингу пожароопасных участков для своевременного выявления и тушения очагов возгорания.

Дополнительное финансирование, поступающее как раз от сбора платы за въезд транспорта на территорию нацпарка, как раз и направляют на содержание особо охраняемой территории.

Напомним, ранее была названа стоимость въезда на территорию резервата «Ертіс орманы».