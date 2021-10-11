Более 772 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 772 077 человек, а вторым - 688 291. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 11 октября, в области зарегистрировано 52 886 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 38 936. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,4% до 0,3%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,6%, Балхашском – 0,4%, Енбекшиказахском - 0,4%, Каратальском - 0,5%, Панфиловском – 0,4%, Сарканском - 0,6% районах в городе Текели – 0,4%.

За последние сутки зарегистрировано 120 случаев COVID-19, из них 105 симптомных и 15 бессимптомных случаев. Дети до 14 лет среди всех выявленных случаев - 24.

На сегодня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 772 077, а вторым - 688 291 жителей Алматинской области.