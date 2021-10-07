Более 763 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области количество вакцинированных от коронавируса первым компонентом составило более 763 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что на сегодня первым компонентом вакцины привито 763 972, а вторым - 676 224 человек.

На 6 октября в области зарегистрировано 52 058 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 38 209. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели остается на одном уровне 0,4%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,8%, Енбекшиказахском - 0,5%, Каратальском - 0,6%, Кербулакском - 0,5%, Сарканском - 0,5%, Кегенском - 0,5% районах.

За последние сутки зарегистрировано 145 случаев КВИ, из них 112 симптомных и 33 бессимптомных случаев. Из всех выявленных случаев 29 - это дети до 14 лет.