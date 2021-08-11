Более 7600 человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 7 638 человек, вторым компонентом – 5 921 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья города сообщили, что всего за весь период с 1 февраля по 10 августа 2021 года первым компонентом вакцинировано 787 494 человека.

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 7 638 человек, вторым компонентом – 5 921 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 105 767 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек», - отметили в УОЗ.

Сообщается, что за 10 августа зарегистрировано 1493 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 397 случаев с симптомами и 96 без симптомов. Выписано всего – 572, поступило – 694. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 5 474 человек (216 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 407.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 11 908 пациента, симптомами – 11 090 с легкой и средней степенью, без симптомов – 539.