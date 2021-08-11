+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 7600 человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы

11 Августа 2021 16:20
Поделиться:
Более 7600 человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 7 638 человек, вторым компонентом – 5 921 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 1000 объектов строится на территории Алматы
Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области

В управлении общественного здоровья города сообщили, что всего за весь период с 1 февраля по 10 августа 2021 года первым компонентом вакцинировано 787 494 человека.

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 7 638 человек, вторым компонентом – 5 921 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 105 767 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек», - отметили в УОЗ.

Сообщается, что за 10 августа зарегистрировано 1493 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 397 случаев с симптомами и 96 без симптомов. Выписано всего – 572, поступило – 694. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 5 474 человек (216 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 407.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 11 908 пациента, симптомами – 11 090 с легкой и средней степенью, без симптомов – 539.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Статистика   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Около 1000 объектов строится на территории Алматы
Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау
При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку
Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
3 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
4 148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
5 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
6 Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких
Читайте также
Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау
Пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив