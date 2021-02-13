Более 75 тысяч казахстанцев получили пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 75 тысяч казахстанцев получили единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

По состоянию на 12 февраля в ЕНПФ от уполномоченных операторов (АО «ЖССБ «Отбасы банк» и АО «Народный Банк Казахстана») поступило 115 608 заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий.

75 186 заявлений на общую сумму свыше 408,1 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,4 млн тенге.

2 888 заявлений на общую сумму 15,5 млрд тенге находятся в обработке для последующего осуществления выплат на спецсчета вкладчикам уполномоченным операторам.

37 534 заявления с 25 января (даты начала приема заявлений ЕНПФ от уполномоченного оператора) были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. Основной причиной отклонения заявок является то, что запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для изъятия сумму пенсионных накоплений. Также по-прежнему отмечаются случаи повторно поданных заявлений.