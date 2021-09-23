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    12:31, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 730 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 739 913 (67%) человек, вторым - 632 831 (57%) жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «С начала года в Алматинскую область поступило 807 435 доз первого компонента вакцины. Второго компонента вакцины получено 770 740 доз. На сегодня в области осталось 61 837 доз первого компонента и 137 909 доз второго компонента вакцины. На 23 сентября первым компонентом вакцины привито 739 913 (67%) человек, вторым - 632 831 (57%) житель Алматинской области, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    По состоянию на 23 сентября в области зарегистрировано 49 487 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 35 983.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,8%, Енбекшиказахском - 0,6%, Кербулакском - 0,7%, Райымбекском - 1,0%, Сарканском - 0,9% районах и в городе Текели – 0,6%.

    За последние сутки зарегистрировано 256 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%, из них 221 симптомный и 35 бессимптомных случаев. Среди детей до 14 лет - 48, 10 случаев - среди студентов и 14 случаев - среди учителей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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