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    10:45, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 725 тысяч человек привились от коронавируса в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито 725 379 человек, это 66%, вторым - 606 746 (55%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Алматинскую область поступило 807 435 доз первого компонента вакцины. Из второго компонента вакцины получено 763 305 доз. На сегодняшний день в области осталось 82 056 доз первого компонента и 156 559 доз второго компонента вакцины. На 17 сентября первым компонентом привито 725 379 (66%) человек, вторым - 606 746 (55%) жителей», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    Сообщается, что на сегодня в области зарегистрировано 48 070 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 34 723.

    Наибольший темп прироста КВИ за последнюю неделю отмечается в Алакольском – 10,8%, Енбекшиказахском – 0,7%, Карасайском – 0,7%, Раймбекском – 1,0%, Сарканском – 0,9%, Уйгурском (0,7%) районах и в Талдыкоргане – 0,7%.

    За последние сутки зарегистрировано 252 случая COVID-19, темп прироста – 0,5%, из них 234 симптомных и 18 бессимптомных случаев. Среди детей до 14 лет - 45, еще семь случаев среди студентов и четыре случая среди учителей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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