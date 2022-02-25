Более 722 тысяч гектаров засеют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В этом году в Актюбинской области засеют более 722 тысяч гектаров. Ход подготовки к весенне-полевым работам обсудили в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году общая площадь посевных земель по Актюбинской области составит 722,3 тысячи гектаров. Под зерновые культуры планируется отвести 375 тысяч, под масличные– 85,2 тысячи, под картофель – 6,3 тысячи, под другие овощи – 4,5 тысяч гектаров.

По словам заместителя акима области Жаксыгали Иманкулова, обеспеченность семенным материалом на сегодня по области составляет 82 процента. Готовность сельскохозяйственной техники достигла отметки в 92 %.

Аким области Ондасын Уразалин поручил обеспечить своевременное финансирование весенне-полевых работ и предоставление аграриям субсидий, в том числе для возмещения части затрат на закуп семян высокой репродуктивности, пестицидов и минеральных удобрений. Также аким области поручил взять на особый контроль обеспечение сельхозтоваропроизводителей льготным дизельным топливом.

В этом году на проведение весенне-полевых работ Актюбинской области выделено более 9,5 тысяч тонн удешевленного дизтоплива.

Кроме того, Ондасын Уразалин потребовал уделить особое внимание запланированным проектам по расширению кормовой базы, обеспечить их полную и качественную реализацию.