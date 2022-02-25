+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 722 тысяч гектаров засеют в Актюбинской области

25 Февраля 2022 06:25
Поделиться:
Более 722 тысяч гектаров засеют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В этом году в Актюбинской области засеют более 722 тысяч гектаров. Ход подготовки к весенне-полевым работам обсудили в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс»
Более 100 тысяч га орошаемых земель восстановят в Алматинской области Фермеры Казахстана покрывают лишь 1/6 потребности страны во фруктах и ягодах В Западной Фландрии обсудили перспективы экономического сотрудничества с Казахстаном

В этом году общая площадь посевных земель по Актюбинской области составит 722,3 тысячи гектаров. Под зерновые культуры планируется отвести 375 тысяч, под масличные– 85,2 тысячи, под картофель – 6,3 тысячи, под другие овощи – 4,5 тысяч гектаров.

По словам заместителя акима области Жаксыгали Иманкулова, обеспеченность семенным материалом на сегодня по области составляет 82 процента. Готовность сельскохозяйственной техники достигла отметки в 92 %.

Аким области Ондасын Уразалин поручил обеспечить своевременное финансирование весенне-полевых работ и предоставление аграриям субсидий, в том числе для возмещения части затрат на закуп семян высокой репродуктивности, пестицидов и минеральных удобрений. Также аким области поручил взять на особый контроль обеспечение сельхозтоваропроизводителей льготным дизельным топливом.

В этом году на проведение весенне-полевых работ Актюбинской области выделено более 9,5 тысяч тонн удешевленного дизтоплива.

Кроме того, Ондасын Уразалин потребовал уделить особое внимание запланированным проектам по расширению кормовой базы, обеспечить их полную и качественную реализацию.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс»
Более 100 тысяч га орошаемых земель восстановят в Алматинской области
Фермеры Казахстана покрывают лишь 1/6 потребности страны во фруктах и ягодах
В Западной Фландрии обсудили перспективы экономического сотрудничества с Казахстаном
Популярное
1 Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
4 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
5 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
6 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны
Фермеры Казахстана покрывают лишь 1/6 потребности страны во фруктах и ягодах
Маулен Ашимбаев высказался о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив