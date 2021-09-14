Более 717 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 717 тысяч человек, из них свыше 39 тысяч педагоги. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 717 218 тысяч лиц, из них государственные служащие – 12 395, медицинские работники – 23 804, педагоги – 39 769. Вторым компонентом вакцинировано 597 375 человек», - сообщили в департаменте.

На 14 сентября в области зарегистрировано 47 300 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 34 060. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском – 1,2%, Балхашском – 0,7%, Енбекшиказахском – 0,7%, Ескельдинском – 0,7% Карасайском – 0,8%, Раймбекском – 0,9%, Сарканском – 0,8%, Уйгурском (0,8%) районах, в Талдыкоргане – 0,7% и Текели – 0,8%.

За последние сутки зарегистрировано 218 случаев COVID-19, темп прироста – 0,5%, из них 207 симптомных и 11 бессимптомных случаев. Из 218 выявленных случаев 32 - у детей до 14 лет, и пять случаев среди студентов.