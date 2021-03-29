Более 71,4 млрд тенге выданы фермерам по программе кредитования «Экономика простых вещей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начать небольшой бизнес на селе не сложнее, чем в городе. Для этого не обязательно иметь обширные сельхозугодия. Для начинающих предпринимателей МСБ с господдержкой в виде льготных займов сделать первые шаги стало намного проще, передает МИА «Казинформ».

В Алматинской области на 50 сотках земли предприниматель Диар Махпиров развернул производство мощностью 60 тонн птицы в год. Компания «Фермерский дворик» выращивает экологически чистое мясо домашней птицы, без использования гормонов роста и антибиотиков, по принципу органического птицеводства. Ферма модульного типа состоит из 16 контейнеров, которые разделены на блоки. В одном блоке расположены инкубаторы, в другом цеха по убою птицы и холодильники, в третьем производство кормов и склад, в следующем домики для персонала. Всего на ферме трудятся 6 сотрудников.

Идея выращивать экологически чистое мясо возникла у Диара Махпирова не случайно, обнаружив аллергию у ребенка, он начал интересоваться птицеводством и увидел, что в Казахстане интерес к натуральным фермерским продуктам растет. Так появилась компания «Фермерский дворик». В 2019 году приобрести все необходимое оборудование Диару помогла Аграрная кредитная корпорация, одобрив заем на сумму более 20 млн тенге по программе «Экономика простых вещей» (ЭПВ). Такой формат птицефермы очень удобен и мобилен. Ферма легко может адаптироваться к любым ситуациям, вплоть до переезда на новое место.

«Финансирование МСБ на селе имеют выраженный социально-экономический эффект. За два года реализации программы ЭПВ созданы 1,6 тыс. новых рабочих мест для сельчан», - говорит руководитель Службы маркетинга и PR АО «Аграрная кредитная корпорация» Руслан Ескендир.

За 2019-2020 гг. в АО «Аграрная кредитная корпорация» льготные кредиты получили 1476 сельхозтоваропроизводителей на сумму 71,4 млрд тенге.

По словам Диара Махпирова, проблем со сбытом у компании нет, экопродукцию охотно реализуют супермаркеты Алматы и Нур-Султана. «В 2020 году мы открыли свой интернет-магазин и наладили систему доставки продукции на дом, - говорит Диар Махпиров. - Доля заказов на дом уже составляет около 40%».

Для справки: АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует государственную политику по формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга «Байтерек».