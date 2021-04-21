Более 700 тысяч казахстанцев привили первым компонентом вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым компонентом – 126 550 граждан. В регионах имеется в наличии порядка 156 тысяч. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графику», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что с учетом необходимости постоянно увеличивается число прививочных пунктов. На сегодня в регионах иммунизация проводится в 1051 прививочном пункте.

«Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей, задействовано 303 выездных прививочных бригады. В кампанию иммунизации вовлечены более 10 тыс. медработников», - сообщил вице-министр.

«В целях повышения доступности вакцинации для сельского населения - вакцинация также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов», - добавил Е. Киясов.