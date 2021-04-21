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    17:03, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 700 тысяч казахстанцев привили первым компонентом вакцины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым компонентом – 126 550 граждан. В регионах имеется в наличии порядка 156 тысяч. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графику», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

    Он также отметил, что с учетом необходимости постоянно увеличивается число прививочных пунктов. На сегодня в регионах иммунизация проводится в 1051 прививочном пункте.

    «Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей, задействовано 303 выездных прививочных бригады. В кампанию иммунизации вовлечены более 10 тыс. медработников», - сообщил вице-министр.

    «В целях повышения доступности вакцинации для сельского населения - вакцинация также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов», - добавил Е. Киясов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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