Более 700 тысяч казахстанцев привили первым компонентом вакцины
«Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым компонентом – 126 550 граждан. В регионах имеется в наличии порядка 156 тысяч. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графику», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.
Он также отметил, что с учетом необходимости постоянно увеличивается число прививочных пунктов. На сегодня в регионах иммунизация проводится в 1051 прививочном пункте.
«Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей, задействовано 303 выездных прививочных бригады. В кампанию иммунизации вовлечены более 10 тыс. медработников», - сообщил вице-министр.
«В целях повышения доступности вакцинации для сельского населения - вакцинация также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов», - добавил Е. Киясов.