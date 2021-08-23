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Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области
23 Августа 2021 14:47
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакцинировано первым компонентом 724 406 человек. Второй компонент получили 543 377 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
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За сутки в области изъявили желание привиться 2296 человек. Всего с начала прививочной кампании в регион поставлено 736 460 доз вакцин.
На сегодня по матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в благополучной «зеленой» зоне. В регионе за последние сутки выявлено 56 случаев КВИ. Суточный прирост составляет 0.45%.
Всего в специализированных инфекционных стационарах 3 600 коек, 2019 коек остаются свободными. В инфекционном стационаре находится на лечении 1581 больной. Сейчас 201 пациент с коронавирусной инфекцией принимает лечение.
С начала пандемии зарегистрировано 12 328 случаев. У 653 из них симптомы не наблюдались. Стоит отметить, что с начала пандемии 10 667 пациентов полностью излечились от заболевания.
Всего было взято 960 017 проб ПЦР.
За последние сутки в лабораториях прошли обследование 1480 человек.
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