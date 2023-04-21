Более 700 тысяч алматинцев приняли участие в общегородской сейсмотренировке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы проведена первая в этом году плановая общегородская сейсмотренировка с участием более 700 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общегородской сейсмотренировке приняли участие жители города, находящиеся на объектах с массовым пребыванием людей - ТРЦ, ТРК, все социальные объекты: школы, детские сады, высшие учебные заведения, учреждения здравоохранения, объекты бизнеса. Привлечено 80 единиц техники, порядка 700 человек личного состава ДЧС, служб гражданской защиты, подразделений МЧС РК и других служб взаимодействия», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Всего за первый квартал в организациях мегаполиса уже прошли свыше 2,8 тысячи учений и тренировок, они проводятся ежеквартально. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики. Безопасными местами являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.

К общегородской сейсмотренировке готовились заблаговременно. К примеру, за два дня было организовано оповещение жителей по теле- и радиоканалам, алматинцам доведена информация о тренировочной эвакуации, даны рекомендации.

«В день сейсмотренировки была задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, рассылки Push-уведомлений через мобильное приложение Дармен», - добавили в ведомстве.

20 апреля в 11:00 на территории Алматы условно произошло землетрясение интенсивностью 9 баллов, вследствие чего появились массовые разрушения зданий и сооружений, образование множественных очагов пожаров, нарушение работы всех видов связи, разрушения и завалы на транспортных магистралях.

На основном учебном месте - строящемся 12-этажном ЖК - службами гражданской защиты отработаны элементы тушения пожаров, поиска и спасения пострадавших с высоких этажей с применением альпинистского снаряжения, извлечения пострадавших из-под завалов, оказания первой помощи, доставки в пункты санитарных потерь. В это время на базе гимназии были развернуты основной пункт приема пострадавшего населения, палаточный лагерь с полевой кухней. Вдоль улицы Штрауса автобусы эвакуировали население в безопасную зону, а также была организована выставка спасательной техники.

Дополнительно практические действия отрабатывались в 8 учебных местах во всех районах города. Кроме того, волонтерами проведены обучающие тренинги по действиям населения при землетрясении с раздачей памяток, а также укомплектованию тревожного чемоданчика на случай ЧС.

В городе были развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.

«Пункты приёма пострадавшего населения предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы», - разъяснили в ДЧС.

Также на всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС была оказана методическая помощь и организована раздача памяток «10 простых шагов при землетрясении».

В ДЧС напомнили, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По данным прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются.