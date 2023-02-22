Более 700 тонн удобрений используют для посевов в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил планы касательно внесения удобрений в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этот год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений, из которых 63 % приходится на отечественные удобрения (аммиачная селитра и аммофос)», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшний день для проведения весенне-полевых работ аграриям отгружено 55 тысяч тонн удобрений, в том числе в южные регионы 27 тысяч тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге.

«Вмеcте с тем, по сообщениям фермеров, имелись проблемы с обеспеченность аммофосом в южных регионах, в настоящее время проблема решается», - добавил министр.

Фото: swiss-singapore.com



