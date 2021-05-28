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    16:30, 28 Май 2021 | GMT +6

    Более 700 незаконных игровых точек закрыли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Игра» проводятся масштабные мероприятия по искоренению незаконных игровых точек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За период с 2019 года по настоящее время, в ходе рейдов по ликвидации незаконных игровых точек, было выявлено 712 торговых мест в различных районах Алматы, в которых незаконно функционировали игровые терминалы с установленными азартными играми.

    За организацию нелегальных игорных заведений осуждены 80 человек, зарегистрировано 94 преступления, пресечена деятельность 4 ОПГ, выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 9 компьютерных клубов, где организовывали онлайн азартные игры. Из незаконного оборота изъято и уничтожено более 1200 игровых терминалов.

    «Шесть членов одной из одной ОПГ осуждены к различным срокам наказания, (в том числе в виде лишения свободы от 5 до 10 лет) которые создали сеть нелегальных игорных заведений из 60 точек на территории города Алматы. В целях активизации работы в этом направлении ДЭР по г. Алматы созданы следственно-оперативные группы, которые закреплены по районам города, и работа по ликвидации незаконных игровых точек проводится ежедневно», - сообщили в пресс-службе ДЭР.


    Теги:
    Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Алматы Экономика
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