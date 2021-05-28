Более 700 незаконных игровых точек закрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Игра» проводятся масштабные мероприятия по искоренению незаконных игровых точек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За период с 2019 года по настоящее время, в ходе рейдов по ликвидации незаконных игровых точек, было выявлено 712 торговых мест в различных районах Алматы, в которых незаконно функционировали игровые терминалы с установленными азартными играми.

За организацию нелегальных игорных заведений осуждены 80 человек, зарегистрировано 94 преступления, пресечена деятельность 4 ОПГ, выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 9 компьютерных клубов, где организовывали онлайн азартные игры. Из незаконного оборота изъято и уничтожено более 1200 игровых терминалов.

«Шесть членов одной из одной ОПГ осуждены к различным срокам наказания, (в том числе в виде лишения свободы от 5 до 10 лет) которые создали сеть нелегальных игорных заведений из 60 точек на территории города Алматы. В целях активизации работы в этом направлении ДЭР по г. Алматы созданы следственно-оперативные группы, которые закреплены по районам города, и работа по ликвидации незаконных игровых точек проводится ежедневно», - сообщили в пресс-службе ДЭР.