Более 700 иностранцев зарегистрировались за месяц в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение месяца зарегистрировали 740 иностранцев, из них 612 россиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, из общего числа прибывших в регион 446 указали основной целью приезда трудоустройство.

В управлении миграционной полиции напомнили, что с 27 января в нашей стране изменилось миграционное законодательство. Иностранцы без визы могут находиться в Казахстане до 30 дней. Дважды можно использовать так называемый «визаран» — практику краткосрочного выезда из страны, чтобы формально обновить сроки пребывания. Ранее число таких выездов было не ограничено. Теперь в течение 180 дней суммарный срок пребывания в РК не должен превышать 90 дней. Граждане стран Евразийского экономического союза могут находиться в Казахстане 90 дней непрерывно. После этого необходимо выехать минимум на 90 дней. Ограничения не распространяются на иностранцев, которые оформили разрешение на временное проживание или визу.

«Анализ миграционной ситуации показывает, что возможность фактического неограниченного пребывания иностранцев создает условия для правонарушений, к примеру, незаконной трудовой деятельности. Новые правила приводят миграционное законодательство РК в соответствие с нормами многих государств, в том числе входящих в состав СНГ», — прокомментировал начальник управления Талгат Абилов.